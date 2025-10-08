Anuncian Mastografías Gratis en Aguascalientes: Estos son los Requisitos

En el marco del mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, habrá mastografías gratis en el Hospital de la Mujer en Aguascalientes.

Nota relacionada: Hombres También Pueden Desarrollar Cáncer de Mama, Advierten Especialistas de Chihuahua

Las mastografías podrán ser aplicadas a mujeres de 40 a 69 años, en un horario de lunes a sábado de 8:00 a 15:30 horas.

¿Cuáles son los requisitos para hacerme una mastografía gratis?

Quien desee obtener una cita para la realización de este estudio, estos son los requisitos:

Acudir a un centro de edición más cercano.

Llevar una identificación oficial.

Tener un comprobante de domicilio a la mano.

Contar con la CURP impresa.

A su vez, se puede recurrir a un mastógrafo móvil que brinda atención a mujeres de Calvillo, Tepezalá, Cosío, San José de Gracia, Pabellón Arteaga, San Francisco de los Romo, y en el fraccionamiento Palomino Dena en la ciudad capital.

En el Hospital General de Rincón de romos, el Hospital de la Mujer y el Centenario Hospital Miguel Hidalgo de la capital, tienen la capacidad de realizar alrededor de 400 mastografías a la semana, tan sólo en el primer semestre de 2025 se practicaron dos mil 905 estudios de este tipo.

Medidas de prevención y detección

Autoexploración mensual desde los 20 años.

Exploración clínica anual desde los 25 años.

Mastografía de tamizaje cada dos años en mujeres de 40 a 69 años.

Es fundamental la autoexploración mensual desde los 20 años, la exploración clínica anual desde los 25 años y la mastografía de tamizaje cada dos años en mujeres de 40 a 69 años para prevenir o detectar a tiempo este padecimiento.

Para más información están disponibles los números telefónicos 449 910 79 00, extensiones 7210 y 7929.

Luis Ángel Álvarez / N+

Historias recomendadas: