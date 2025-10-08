Anuncian Mastografías Gratis en Aguascalientes: Estos son los Requisitos
En Aguascalientes habrá mastografías gratis por motivo del mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama
En el marco del mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, habrá mastografías gratis en el Hospital de la Mujer en Aguascalientes.
Las mastografías podrán ser aplicadas a mujeres de 40 a 69 años, en un horario de lunes a sábado de 8:00 a 15:30 horas.
¿Cuáles son los requisitos para hacerme una mastografía gratis?
Quien desee obtener una cita para la realización de este estudio, estos son los requisitos:
- Acudir a un centro de edición más cercano.
- Llevar una identificación oficial.
- Tener un comprobante de domicilio a la mano.
- Contar con la CURP impresa.
A su vez, se puede recurrir a un mastógrafo móvil que brinda atención a mujeres de Calvillo, Tepezalá, Cosío, San José de Gracia, Pabellón Arteaga, San Francisco de los Romo, y en el fraccionamiento Palomino Dena en la ciudad capital.
En el Hospital General de Rincón de romos, el Hospital de la Mujer y el Centenario Hospital Miguel Hidalgo de la capital, tienen la capacidad de realizar alrededor de 400 mastografías a la semana, tan sólo en el primer semestre de 2025 se practicaron dos mil 905 estudios de este tipo.
Medidas de prevención y detección
- Autoexploración mensual desde los 20 años.
- Exploración clínica anual desde los 25 años.
- Mastografía de tamizaje cada dos años en mujeres de 40 a 69 años.
Es fundamental la autoexploración mensual desde los 20 años, la exploración clínica anual desde los 25 años y la mastografía de tamizaje cada dos años en mujeres de 40 a 69 años para prevenir o detectar a tiempo este padecimiento.
Para más información están disponibles los números telefónicos 449 910 79 00, extensiones 7210 y 7929.
