Vinculan a Proceso a Hombre que Metió a su Bebé al Congelador en Aguascalientes

Jesús ‘N’, el hombre acusado de haber metido a su bebé de 11 días de nacida al congelador de su casa, en el fraccionamiento Villa Montaña, de Aguascalientes, fue vinculado a proceso y se quedará en el Centro de Readaptación Social (Cereso).

El hombre es señalado como probable responsable de los delitos de tentativa de feminicidio, violencia familiar y privación de la libertad, en agravio de su hija recién nacida y de su pareja sentimental.

Además, a Jesús ‘N’ también se le impusieron medidas cautelares como la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. Asimismo, se fijó un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria.

¿Qué se sabe del caso?

Fue el 4 de marzo cuando el hombre casi acabó con la vida de la bebé, cuando la metió al congelador presuntamente para no escucharla llorar. Una denuncia ciudadana alertó a las autoridades sobre lo que estaba pasando en esta vivienda ubicada sobre la calle Ferido Méndez.

La menor fue hospitalizada, sin embargo, Jesús ‘N’, anteriormente habría dejado encerradas a su esposa y a su hija dentro del domicilio, impidiéndoles salir, situación que fue reportada por la dueña de la casa, quien llegó para cobrarles la renta y se dio cuenta de lo que sucedía.

Investigaciones revelaron que la violencia contra la pequeña empezó desde el primer día que nació, y supuestamente, el hombre la golpeaba y le mordía los brazos, manos y abdomen, mientras estaba bajo los efectos de alguna droga.

