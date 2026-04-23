Tragedia por Incendio: Mueren Gemelas de 2 Años de Edad; Madre Había Salido a Buscar Trabajo

Una tragedia ocurrió la mañana de hoy, 23 de abril de 2026, en una casa, cuando la madre de dos niñas había salido a buscar trabajo; esto es lo que se sabe sobre el voraz incendio que terminó con la vida de un par de gemelas, de 2 años de edad.

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¿Qué fue lo que pasó?

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la calle Domingo de Luna 134, en la colonia Solar de Jonacatique, municipio de Jesús María, en Aguascalientes, donde dos‚unas gemelas murieron por el incendio que se registró en su casa, la mañana de hoy.

De acuerdo con los primeros reportes, Andrea ’N’, madre de las gemelas, refirió que había salido de la casa alrededor de las 09:30 horas de este jueves, para buscar trabajo.

Durante la ausencia de la madre, de 27 años de edad, fue cuando ocurrió la tragedia que terminó con la vida de Sofia ’N’ y Sonia ’N’, nacidas el 11 de abril de 2024, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes.

Al lugar del incendio acudieron los cuerpos de emergencia para sofocar el fuego.

A las 10:30 horas, los bomberos informaron que encontraron los cuerpos de dos menores en la cocina de la casa.

Posteriormente, paramédicos confirmaron que las gemelas ya no contaban con signos vitales.

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Con información de N+.

RMT