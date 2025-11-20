Incendio en Exportadora de Frutas y Verduras Deja 400 Evacuados en Aguascalientes

Se registró el incendio de una empresa dedicada a la exportación de fruta y verdura ubicada sobre la carretera 25, en la ciudad de Villa Juárez, municipio de Asientos, Aguascalientes.

Durante el incendio, 400 personas, en su mayoría trabajadores de la empresa, fueron evacuadas para evitar tragedias. Hasta el momento no se han reportado lesionados o víctimas mortales.

Se desplegaron todos los servicios de atención a emergencias: Protección Civil de Aguascalientes, de Asientos, Bomberos Estatales, policía municipal, estatal e incluso la Guardia Nacional.

La planta colapsó, se habla de una posible pérdida total y daños millonarios. Se están investigando las causas de este incendio, sin embargo preliminarmente se mencionó que se debió a una posible falla en una máquina que generó la explosión.

Hombre provoca incendio a propósito en Aguascalientes

En Aguascalientes, una cámara de seguridad grabó cómo un sujeto le prendió fuego a una tienda de tenis ubicada en la calle General Álvaro Obregón, en la Zona Centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 16 de noviembre, y pese a la intervención de los elementos de la Policía Municipal, así como de Bomberos, no lograron evitar que el fuego consumiera gran parte de la mercancía.

Se informó que 24 horas antes, el sujeto ya había intentado prenderle fuego a la tienda y no lo logró. La Fiscalía de Jalisco ya está investigando lo sucedido.

