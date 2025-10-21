Joven de 17 Años Muere Tras una Práctica de Boxeo en Aguascalientes; Recibió Varios Golpes

Una mujer de 17 años que practicaba sparring en Aguascalientes, murió después de haber recibido varios golpes durante una pelea, al interior de un gimnasio ubicado en el fraccionamiento Potreros del Oeste, el 19 de octubre.

Noticia relacionada: Localizan Sin Vida en Querétaro a Ángela, Menor Reportada Desaparecida en Aguascalientes

La joven, identificada como Kiara, acudió a una práctica de boxeo el 17 de octubre, donde presuntamente sostuvo un combate contra un contrincante mayor que ella. Durante la pelea, recibió varios golpes en diversas partes del cuerpo, especialmente en la cabeza.

La joven no logró sobrevivir tras las lesiones ocasionadas

Tras la pelea, Kiara perdió el conocimiento y fue trasladada a recibir atención médica a la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El 19 de octubre falleció a causa de las lesiones.

Al lugar llegó personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales para el levantamiento del cuerpo y traslado al Servicio Médico Forenses.

Hasta el momento, la Comisión de Box no se ha manifestado al respecto, y la Fiscalía General de Aguascalientes inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Andrea del Carmen Esparza / N+

Historias recomendadas: