Muere Juan Pedro Franco, Ganador del Récord Guinness como el Hombre Más Obeso del Mundo

El hidrocálido Juan Pedro Franco, conocido a nivel mundial como el hombre más obeso del mundo, falleció el lunes 29 de diciembre a los 41 años.

¿De qué murió el hombre más obeso del mundo?

Juan Pedro Franco, originario de Aguascalientes, se encontraba hospitalizado a consecuencia de una infección renal que derivó en complicaciones sistémicas.

Noticia relacionada: Muere Niño de 6 Años; Su Padre lo Obligó a Correr en Caminadora

¿Cuándo obtuvo el Récord Guinness del Hombre más Obeso del Mundo?

Juan Pedro alcanzó notoriedad internacional en 2017, al obtener un Récord Guinness por registrar un peso cercano a los 600 kilogramos, lo que lo convirtió en un caso ampliamente documentado en medios nacionales e internacionales y, a partir de ese mismo año, inició un tratamiento médico integral que incluyó cambios alimenticios y cirugías especializadas, logrando reducir cerca del 49 por ciento de su peso inicial y mejorar de manera significativa su condición de salud hasta recientes días.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: