Enfrentamiento en Aguascalientes Deja un Muerto y Dos Lesionados; Esto se Sabe del Hecho

Un muerto, dos lesionados y dos detenidos, además de un vehículo asegurado, fue el resultado de un enfrentamiento armado en Villas de Nuestra Señora de la Asunción, en Aguascalientes.

¿Qué se sabe del enfrentamiento en Villas de Nuestra Señora de la Asunción?

Los hechos se registraron la noche del pasado sábado, cuando sujetos armados llegaron a un domicilio de la calle Francisco López Medrano a atacar a balazos a varias personas.

En ese momento un agente de la policía ministerial, que se encontraba franco, irrumpió la agresión y disparó en contra de los presuntos agresores, quienes también dispararon y se generó un enfrentamiento.

En el lugar, murió un hombre de aproximadamente 32 años, identificado Adrián. Además se generó un importante dispositivo de seguridad y se detuvieron a dos hombres; asimismo, el vehículo en el que llegaron fue asegurado. También dos personas más resultaron lesionados.

