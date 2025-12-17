Accidente Entre 3 Tráileres Deja a una Persona Calcinada y a Otra Más Herida en Aguascalientes

Un aparatoso accidente ocurrió sobre el libramiento carretero poniente, en Aguascalientes. Al momento, suma una persona fallecida y otra más lesionada.

En el sitio, tres tráileres chocaron, obstruyendo por completo la vialidad. Se sabe que una de las unidades, con placas de Zacatecas, rebasó a los otros dos involucrados y posteriormente ocurrió el percance.

El impacto provocó que los tráileres quedaran destrozados y con partes calcinadas. Además, de ocasionar la muerte de una persona.

¿Qué se sabe de las víctimas?

Autoridades han referido que hasta el momento suma una persona fallecida, esta murió calcinada en una de las unidades. Mientras que otra víctima es reportada lesionada de gravedad.

Cabe señalar, que uno de los choferes refirió que iba a bordo de su unidad con otras tres personas. Sin embargo, estas no han sido localizadas desde hace horas.

Protección Civil Estatal, Policía Estatal y Guardia Nacional se mantienen en la zona, sobre todo, por el tráfico intenso, pues no se puede avanzar sobre el libramiento carretero poniente. Se estima que la zona sea liberada poco después de la 01:00 de la tarde.

