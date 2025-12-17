Accidentes Carreteros: Choque de Tráileres e Incendios en la México-Querétaro y Aguascalientes
N+
Una persona muere calcinada por un fatal accidente entre tráileres; aquí los detalles de lo que pasó hoy, en carreteras de México
COMPARTE:
Varios aparatosos accidentes e incendios se registraron hoy, 17 de diciembre de 2025, en carreteras del país; aquí te contamos qué pasó en la Autopista México-Querétaro y en Aguascalientes.
En N+, todos los días te informamos sobre las marchas y manifestaciones en Ciudad de México, así como del tráfico en las Autopistas México-Querétaro y México-Puebla. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en plataformas digitales y a través de a señal en vivo de N+ FORO.
Noticia relacionada: ¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy 17 de Diciembre 2025? Reporte de Cierres en Autopistas de México
Fatal accidente en Aguascalientes
Al menos una persona murió calcinada y varias resultaron heridas por un choque entre tres tráileres en la Carretera Federal 45 Sur, a la altura del kilómetro 5, en dirección al municipio de Calvillo, en Aguascalientes.
La circulación fue cerrada hacia Calvillo, por la labores de rescate. Imágenes que circularon en redes sociales mostraron que las unidades quedaron completamente calcinadas.
Incendio en la México-Querétaro
Otro fuerte accidente entre tráileres e incendio se registró la madrugada de hoy en la Autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 88, con dirección a la Ciudad de México (CDMX), en el municipio de Jilotepec, Estado de México.
Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que hubo reducción de carriles en el kilómetro 88 de la México-Querétaro, por el incendio de un puesto de tarimas, ubicado fuera de la carretera.
Al lugar del accidente llegaron cuerpos de emergencia, elementos de Capufe y de la Guardia Nacional, para las labores correspondientes.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠 #AutMéxicoQuerétaro, km 88, dirección CDMX. Registra reducción de carriles por incendio de puesto de tarimas (fuera de la carpeta de rodamiento). En la zona se encuentra personal de CAPUFE y Guardia Nacional, para realizar las acciones…— CAPUFE (@CAPUFE) December 17, 2025
Información en desarrollo…
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- Súper Gripe H3N2, ¿Nueva Pandemia? Director de Epidemiología Explica Situación en México
- Buró de Crédito se Renueva y Cambia Forma de Medir Riesgo de Endeudamiento; Así Es Nuevo Puntaje
- Nuevas Palabras RAE 2025: Milenial, Loguearse, Turismofobia, Marcianada y Morro, Entre Otras
Con información de N+.
RMT