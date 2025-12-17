Accidentes Carreteros: Choque de Tráileres e Incendios en la México-Querétaro y Aguascalientes

Varios aparatosos accidentes e incendios se registraron hoy, 17 de diciembre de 2025, en carreteras del país; aquí te contamos qué pasó en la Autopista México-Querétaro y en Aguascalientes.

En N+, todos los días te informamos sobre las marchas y manifestaciones en Ciudad de México, así como del tráfico en las Autopistas México-Querétaro y México-Puebla. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en plataformas digitales y a través de a señal en vivo de N+ FORO.

Noticia relacionada: ¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy 17 de Diciembre 2025? Reporte de Cierres en Autopistas de México

Fatal accidente en Aguascalientes

Al menos una persona murió calcinada y varias resultaron heridas por un choque entre tres tráileres en la Carretera Federal 45 Sur, a la altura del kilómetro 5, en dirección al municipio de Calvillo, en Aguascalientes.

La circulación fue cerrada hacia Calvillo, por la labores de rescate. Imágenes que circularon en redes sociales mostraron que las unidades quedaron completamente calcinadas.

Video: Choque de Tráileres en Carretera de Aguascalientes; Una Persona Muere Calcinada

Incendio en la México-Querétaro

Otro fuerte accidente entre tráileres e incendio se registró la madrugada de hoy en la Autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 88, con dirección a la Ciudad de México (CDMX), en el municipio de Jilotepec, Estado de México.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que hubo reducción de carriles en el kilómetro 88 de la México-Querétaro, por el incendio de un puesto de tarimas, ubicado fuera de la carretera.

Video: ¿Qué Pasó en la México-Querétaro Hoy? Incendio se Propaga a Zona Boscosa

Al lugar del accidente llegaron cuerpos de emergencia, elementos de Capufe y de la Guardia Nacional, para las labores correspondientes.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠 #AutMéxicoQuerétaro, km 88, dirección CDMX. Registra reducción de carriles por incendio de puesto de tarimas (fuera de la carpeta de rodamiento). En la zona se encuentra personal de CAPUFE y Guardia Nacional, para realizar las acciones… — CAPUFE (@CAPUFE) December 17, 2025

Información en desarrollo…

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT