¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy 17 de Diciembre 2025? Reporte de Cierres en Autopistas de México
Tomas tus precauciones, se registró un aparatoso accidente e incendio en la Autopista México-Querétaro
Si viajas en carretera, tenemos información importante para ti. Aquí te decimos qué autopistas están cerradas por bloqueos, accidentes o algún otro incidente hoy, 17 de diciembre de 2025.
Accidente en la Autopista México-Querétaro
Un fuerte accidente se registró la madrugada de hoy en la Autopista México-Querétaro, a la altura del municipio de Jilotepec, donde una unidad pesada se incendió, por lo que el transito está completamente detenido.
Información en desarrollo…
