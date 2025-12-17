¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy 17 de Diciembre 2025? Reporte de Cierres en Autopistas de México

Si viajas en carretera, tenemos información importante para ti. Aquí te decimos qué autopistas están cerradas por bloqueos, accidentes o algún otro incidente hoy, 17 de diciembre de 2025.

Accidente en la Autopista México-Querétaro

Un fuerte accidente se registró la madrugada de hoy en la Autopista México-Querétaro, a la altura del municipio de Jilotepec, donde una unidad pesada se incendió, por lo que el transito está completamente detenido.

Información en desarrollo…

Con información de N+.

RMT