Mueren 3 Motociclistas Durante el Fin de Semana en Aguascalientes; Uno Tenía 15 Años

En Aguascalientes, murieron tres motociclistas durante el fin de semana. Los accidentes ocurrieron en hechos distintos y en diferentes puntos de la entidad.

Noticia relacionada: Motociclista Intenta Arrollar a Estudiantes que Protestaban en Calzada Vallejo, CDMX

Una de las víctimas fue identificada como Erasmo, quien perdió la vida durante la noche del viernes tras un choque registrado sobre la carretera estatal 77, a la altura de la comunidad de Calvillo.

Paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar, mientras que las autoridades de vialidad realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del percance.

Muere un motociclista más por accidente carretero

Horas más tarde, durante la madrugada del sábado, se registró otro accidente sobre la carretera federal 22, en el municipio de Jesús María, donde un adolescente de 15 años identificado como Santiago perdió la vida y otro más, de nombre Carlos, fue hospitalizado.

Elementos de la Policía Estatal y paramédicos del ISSEA acudieron al lugar. Por su parte, personal de Servicios Periciales realizaron el levantamiento del cuerpo y los indicios para las investigaciones correspondientes.

Mientras que el domingo, en la madrugada, un joven identificado como Juan Pedro, de 25 años, perdió la vida al derrapar con su motocicleta en el fraccionamiento Guadalupe Peralta.

Presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol y sin casco, lo que le provocó una lesión fatal en la cabeza al caer sobre el pavimento. Policías Viales y paramédicos del 080 confirmaron su deceso en el lugar.

Andrea Esparza / N+

Historias recomendadas: