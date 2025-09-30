Pasajeros Sufren Golpe de Calor Dentro de un Camión en Aguascalientes; Hubo Desmayados

En Aguascalientes, decenas de pasajeros de un camión de excursión sufrieron un golpe de calor dentro del vehículo. El hecho ocurrió a las 13:00 horas del lunes 29 de septiembre, en un autobús proveniente de La Tomatina.

El vehículo detuvo su marcha sobre la carretera 70 Poniente, a unos metros del cruce que se forma con la avenida Siglo XXI; fue ahí donde los pasajeros comenzaron a presentar síntomas de golpe de calor, tal como deshidratación, mareos e incluso hubo personas que sufrieron desmayo.

¿Qué ocasionó el golpe de calor entre los pasajeros?

A decir de las autoridades que prestaron su atención, el autobús se traslada con sobrecupo y tenía falta de ventilación. Debido a ello incrementó la temperatura y el conductor decidió detener su marcha para brindar la ayuda necesaria.

La unidad en la que viajaban no cuenta con ventilación, no cuenta con aire acondicionado, las ventanas no abrían de manera adecuada, lo que genera calor al interior de la unidad. Se presenta lo que se conoce como golpe de calor, por lo cual, las personas presentaron estado de alerta. Quedaron inconscientes. Eduardo Álvarez, Grupo Operaciones Aéreas

El reporte fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, policías municipales, estatales y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes, los cuales descartaron riesgo en la vida de los pasajeros, los cuales presentaron dolores de cabeza, mareos, desmayos y deshidratación. Fueron valorados en el lugar y sólo una joven requirió ser trasladada a un hospital, su estado de salud se reporta estable.

