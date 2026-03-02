Riña Deja Siete Detenidos y Tres Policías Lesionados en Aguascalientes

Una riña campal dejó como saldo siete personas detenidas, tres policías lesionados y daños a una patrulla en el estado de Aguascalientes. Los hechos ocurrieron sobre avenida del Rey, en su cruce con la calle De la Dama, en la colonia Lomas del Ajedrez, donde vecinos reportaron una pelea entre varias personas que alteraban el orden público.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, tras el reporte recibido en los números de emergencia, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para controlar la situación y dispersar a los involucrados. En el sitio se desplegó un operativo que permitió la detención de siete personas señaladas de participar en la riña.

Los sujetos pusieron resistencia y atacaron a los oficiales

Los detenidos fueron identificados como César, Carlos, Ianitzli, Bryan, Herson, Óscar y Ángel, quienes presuntamente se encontraban provocando el conflicto cuando arribaron las autoridades. Durante la intervención policial, algunos de los involucrados habrían opuesto resistencia, lo que derivó en agresiones contra los oficiales.

Tres oficiales terminaron heridos tras la captura de los siete sujetos

Como resultado del enfrentamiento, tres elementos de la corporación resultaron con lesiones menores, principalmente en el rostro y las manos, por lo que recibieron atención médica sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Asimismo, una de las patrullas utilizadas durante el operativo resultó con daños en el parabrisas, presuntamente ocasionados por los mismos participantes de la riña.

Finalmente, los siete detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de determinar su situación jurídica en las próximas horas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer cómo inició el conflicto.

