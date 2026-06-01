CNTE se Suma a Paro Nacional en Tijuana; Más de Mil Docentes Marchan

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Tijuana se sumaron a la movilización nacional con un paro de labores en las aulas y una marcha por principales vialidades de la ciudad.

Movilización y recorrido

Más de mil docentes y padres de familia se reunieron la mañana de este día en el Monumento al Libro, ubicado sobre el bulevar Díaz Ordaz, desde donde iniciaron su recorrido.

La movilización avanzó hacia la Zona Río, concluyendo en la glorieta del Monumento México, donde los manifestantes realizaron un pronunciamiento sobre sus demandas.

Exigencias del magisterio

Entre las principales exigencias a nivel nacional se encuentra la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007, así como el pago de interinatos pendientes para docentes.

Los participantes señalaron que estas demandas forman parte de una agenda nacional impulsada por la CNTE en distintos estados del país.

Los docentes informaron que el paro de labores continuará el día de mañana, con la toma de casetas como parte de las acciones para que sus demandas sean atendidas por las autoridades correspondientes.

Información Perla Velázquez

APG