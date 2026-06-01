CNTE se Suma a Paro Nacional en Tijuana; Más de Mil Docentes Marchan

Integrantes de la CNTE en Tijuana se sumaron a la movilización nacional con un paro de labores en las aulas

Manifestación Maestros CNTE TijuanaFoto: N+

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Paro nacional en Tijuana: más de mil maestros y padres marchan exigiendo justicia laboral. La CNTE demanda la abrogación de leyes y pagos atrasados. ¿Qué sigue en su agenda de lucha?

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