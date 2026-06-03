Así Amanecen las Garitas de Mexicali Hoy 3 de Junio de 2026: Consulta los Tiempos

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy 3 de Junio

Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 16 de Mayo de 2026: Tiempo de Espera en las GaritasCruce Fronterizo en Mexicali Hoy 16 de Mayo de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas | Foto: N+

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Hoy en las Garitas de Mexicali: espera de 15 minutos en SENTRI y hasta 1 hora 30 en carriles normales. Planifica tu cruce y revisa los tiempos en tiempo real.

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