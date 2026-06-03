¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Así el Tráfico en Autopistas Este Miércoles 3 de Junio 2026

Si utilizas carretera para llegar a tu destino es importante que sepas cómo están las principales autopistas del país, para que llegues a tiempo a tu destino. En N+ te decimos cómo está el tránsito en las vialidad más importantes del país, este miércoles 3 de junio de 2026.

Todos los días, las autopistas registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras, que diariamente emiten avisos sobre la situación en las vialidades.

Cabe recordar que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen una protesta en la Ciudad de México (CDMX), sin embargo, otras entidades se sumaron a las manifestaciones y paro indefinido. Ayer, en Chiapas, los manifestantes tomaron las casetas de peaje de tres carreteras y solicitaron una cooperación de 50 pesos por vehículo.

No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Así los bloqueos y el tráfico en autopistas del país

Este miércoles 3 de junio de 2026, las autoridades han reportado bloqueos, afectaciones o incidentes viales en estas autopistas:

A las 12:29 horas, se reportó cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, por un accidente que ya fue atendido.

A las 12:13 horas, se registró presencia de manifestantes cerca del km 089+400, de la carretera Ocozocoautla-Arriaga, en Chiapas, a la altura de la caseta de cobro del Municipio de Ocozocoautla.

A las 10:01 horas, se reportó cierre total al acceso principal del interior del Aeropuerto de Oaxaca, por presencia de manifestantes, cerca del km 000+300, de la carretera Oaxaca-Puerto Ángel.

A las 8:16 horas, continúa el cierre parcial de circulación por presencia de manifestantes a un costado de la Caseta de Cobro Costa Rica, en Sinaloa, cerca del km 170+000, de la carretera Culiacán-Los Mochis.

A las 7:43 horas, se reportó cierre de circulación en ambos sentidos de la Carretera Nuevo Progreso-Progreso, Texas, Puente Internacional Las Flores. por presencia de manifestantes, que se mantienen en el punto desde ayer.

A las 5:50 horas, se reportó cierre parcial de circulación cerca del km 102+000, de la carretera Ent. Tula-Ciudad Victoria, en Tamaulipas, por un accidente.

A las 4:36 horas, se reportó cierre parcial de circulación cerca del km 148+800, de la carretera Libramiento Norte de la Ciudad México, con dirección a Puebla, en el Estado de México, por un accidente vial.

A las 2:01 horas, se reportó cierre parcial de circulación cerca del km 132+200, de la carretera Mazatlán-Culiacán, con dirección a Sinaloa, por presencia de manifestantes.

Con información de N+

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