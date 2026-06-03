¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Así el Tráfico en Autopistas Este Miércoles 3 de Junio 2026

Te decimos si hay bloqueos en carreteras hoy, 3 de junio de 2026, para que tomes precauciones

Bloqueo de la CNTE en Aeropuerto de OaxacaBloqueo de integrantes de la CNTE en Aeropuerto de Oaxaca. Foto: X @GN_Carreteras

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