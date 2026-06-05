Hijos Evitan Feminicidio de su Madre en San Quintín; Detienen y Procesan a Agresor

La víctima sufrió diversas lesiones, pero logró ser auxiliada oportunamente por sus hijos

Frustran presunto intento de feminicidio en San QuintínFoto: FGE

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En San Quintín, hijos evitan feminicidio de su madre. Mauricio 'N' detenido y procesado por intento de feminicidio. La intervención oportuna salvó vidas. Conoce más sobre este caso impactante.

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