Hijos Evitan Feminicidio de su Madre en San Quintín; Detienen y Procesan a Agresor

Un presunto intento de feminicidio fue frustrado por los hijos de la víctima en el municipio de San Quintín, donde un hombre identificado como Mauricio “N” fue detenido y vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Ataque en domicilio

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la colonia Santa Anita, donde el imputado presuntamente atacó con un arma blanca a su expareja, causándole diversas lesiones.

La agresión no se consumó gracias a la intervención oportuna de los hijos de la mujer, quienes lograron auxiliarla y evitar consecuencias mayores.

Tras su detención, Mauricio “N” fue presentado ante un juez, quien determinó vincularlo a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

El imputado permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria por parte de las autoridades correspondientes.

Información Diego Robles

APG