Agricultores en Guanajuato Liberan Autopista Celaya - Salamanca tras Cuatro Días de Bloqueo

Tras 4 días de que un grupo de agricultores mantuvo bloqueado con tractores el tramo de la autopista Celaya - Salamanca, en Guanajuato, este llegó a su fin, siendo el último grupo de campesinos que mantenían un paro en las carreteras del Bajío.

Te Podría Interesar: “No le Vayan a Robar”: Ladrón Grita antes de Llevarse 13 Mil Pesos de una Tienda en León

Fue la misma Secretaría De Seguridad Y Paz de Guanajuato, quien anunció a través de sus redes sociales que "se levantó definitivamente el último bloqueo", por lo que los manifestantes se retiraron del lugar.

"Las vialidades de Guanajuato se encuentran totalmente liberadas", fue lo que se destacó en el mensaje de las autoridades del estado, quien por varios días, trataron de llegar a un acuerdo que convenciera a los agricultores.

Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural publicó durante la noche de viernes para sábado la convocatoria dirigida a productores de maíz blanco para consumo humano correspondiente al ciclo agrícola primavera-verano 2025 en Jalisco, Michoacán y Guanajuato.

Asimismo, se dio a conocer como parte del compromiso establecido por la autoridad federal, donde señala las bases para la comercialización de maíz, por 800 pesos por tonelada, que se sumará al incentivo de 150 pesos por tonelada que otorgarán los gobiernos de los tres estados y que se agregará al precio final de venta de cosecha.

Agricultores tuvieron bloqueado la autopista por más de 90 horas en Guanajuato

Es importante recordar que desde el pasado lunes 27 de octubre a las 2:00 de la tarde se realizó el cierre de la autopista, hasta el momento es la única vialidad bloqueada en Guanajuato.

Ante ello, cientos de conductores sufrieron a lo largo de estos días la falta de comida, agua, el frío por las noches y la inseguridad, ante el riesgo de ser asaltados, por lo que ahora, decidieron acordar con las autoridades para poder liberar este tramo carretero.

Historias recomendadas:

NLD