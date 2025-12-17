Asesinan a Hombre en la Orilla de la Presa del Tigre en León; Vecinos Escuchan los Balazos

Una intensa movilización por parte de varias unidades de Seguridad se registró durante los primeros minutos del día, cuando vecinos de la comunidad reportaron el ataque a balazos contra una persona en las orillas de la Presa del Tigre, en León.

Y es que de acuerdo a los primeros reportes, minutos después de las 7 de la mañana, vecinos de la zona, escucharon varias detonaciones de arma de fuego en los alrededores de la Presa del Tigre.

En ese momento, sin tener conocimiento de que era lo que había pasado, de inmediato llamaron a los números de emergencia, afirmando que había ocurrido un ataque armado al parecer contra una persona.

Minutos después, elementos de varias corporaciones de Seguridad, llegaron al lugar de los hechos y confirmaron que había una persona gravemente herida, por lo que requirieron el apoyo de los paramédicos de León.

De igual manera, personal de la Guardia Nacional resguardó la zona, al mismo tiempo que implementaba un operativo en la zona con la finalidad de dar con los agresores, pero no hubo resultado positivo de esta acción.

Confirma muerte de hombres a la orilla de la Presa del Tigre

Al llegar los rescatistas, brindaron atención médica al hombre, pero desafortunadamente, ya no contaba con signos vitales, por lo que se acordonó la zona, mientras se notifica a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Asimismo, el personal del Servicio Médico Forense (Semefo) acudió para junto con la Fiscalía, comenzaron con las indagatorias correspondientes, para después proceder al levantamiento del cuerpo



