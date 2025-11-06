​​Asesinan a Balazos a Mujer en Tienda de Ropa en Purísima del Rincón; Estaba por Cerrar

Una intensa movilización se originó después de que vecinos de San José de la Presa, llamaran al 911 para reportar que una joven de 25 años que atendía una tienda de ropa, había sido atacada a balazos en Purísima del Rincón.

El ataque ocurrió minutos después de las 8 de la noche, cuando de acuerdo al personal de la Fiscalía de Guanajuato, la mujer se encontraba atendiendo la tienda de ropa y antes de que cerrará llegaron los agresores.

Los hombres armados vieron que la mujer acababa de atender unos clientes y que se encontraba sola en el local, por lo que entraron y sin mediar palabra comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones.

En ese momento, vecinos y testigos que pasaban por el lugar, escucharon los balazos, por lo que no dudaron en llamar a los números de emergencia para reportar el ataque, mientras que los agresores se daban a la fuga en una motocicleta.

A los pocos minutos, policías municipales llegaron a la zona, quienes al confirmar el ataque, pidieron el apoyo de los paramédicos, mientras que personal de la Guardia Nacional también acudió e implementó un operativo para dar con los agresores.

Trasladan a mujer al hospital tras el ataque, pero fallece minutos después

Al llegar los rescatistas de inmediato brindaron atención médica a la joven para poder estabilizarla y trasladarla al hospital, pero desafortunadamente, en el camino, la mujer falleció debido a las heridas.

Por su parte, a la escena del crimen llegó personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y de la Semefo, quienes acordonaron la zona para comenzar con las indagatorias correspondientes y poder dar con los agresores.

