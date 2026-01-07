Asesinan a Hombre Cuando Compraba una Torta en Apaseo el Alto; Agresor Huye en Moto

Minutos después del medio día, un hombre fue asesinado a balazos cuando compraba en un local de comida en Apaseo el Alto, unas tortas para desayunar, cuando su agresor llegó en una moto para dispararle.

Los hechos ocurrieron al medio día del miércoles, cuando cerca de la zona centro de Apaseo el Alto, un hombre iba llegando a la tortería, donde comúnmente acudía a desayunar unas tortas.

En cierto momento, la víctima entró al local, cuando a los pocos minutos, otras personas abordo de una motocicleta llegaron al lugar de la cual, solamente uno descendió para dirigirse al establecimiento.

Al estar en el local, el motociclista sacó de entre sus pertenencias un arma y comenzó a dispararle al otro hombre frente a varios clientes, quienes al escuchar los disparos trataron de ponerse a salvo de las balas.

Al ver que había cometido su objetivo, el motociclista armado salió corriendo del local para subirse a la moto y con su compañero darse a la fuga, mientras que testigos de los hechos llamaban a los números de emergencia.

Policías implementan un operativo, pero no dan con los agresores en Apaseo el Alto

A los pocos minutos, policías municipales llegaron a la escena del ataque, para pedir de apoyo la presencia de los paramédicos, quienes al llegar brindaron atención médica al hombre, pero ya no contaba con signos vitales.

Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato también hizo acto de presencia en conjunto con equipo de la Semefo, quienes comenzaron con las indagatorias correspondientes para dar con los responsables del ataque.

