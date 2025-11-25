Motociclistas Asesinan a Joven Frente a Clientes en una Tienda en Celaya; Lo Iban Siguiendo

Minutos después de la 1 de la tarde, un joven que acababa de entrar a una tienda para comprar algo para comer en la colonia Del Bosque, en Celaya, fue asesinado a balazos por dos motociclistas que huyeron del lugar.

Te podría interesar: Buscan a la Bebé Ayla Julieta, Desapareció en Guanajuato; Activan Alerta Amber

Los hechos ocurrieron cuando la víctima presuntamente había salido de su casa para ir a la tienda, pero no se percató que estaba siendo perseguido por dos hombres que iban en una motocicleta.

Al entrar a la tienda, la víctima se disponía a comprar sus artículos, cuando de la moto, una persona se bajó y entró también al local con la finalidad de ubicar al joven para después al tenerlo de frente dispararle en varias ocasiones.

Tras el ataque, los balazos alertaron a los clientes y al dueño de la tienda, quienes de inmediato se resguardaron, al mismo tiempo que veían como los agresores se daban a la fuga afuera del local.

De igual manera, vecinos de la zona, al escuchar las detonaciones de arma de fuego, salieron y no dudaron en llamar a los números de emergencia para reportar los hechos y pedir el apoyo de los paramédicos.

Clientes salen ilesos tras el ataque a balazos en la tienda en Celaya

A los pocos minutos, los primeros en llegar fueron Policías Municipales, quienes al confirmar el ataque, pidieron nuevamente el apoyo de los rescatistas, mientras acordonaban la zona ante la llegada de más vecinos.

Al acudir los paramédicos, de inmediato brindaron atención médica al joven, pero debido a las heridas de bala, ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso al personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para que acudiera y comenzara con las indagatorias correspondientes.

Historias recomendadas:

NLD