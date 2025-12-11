Asesinan a Mujer al Abrir la Puerta de su Casa en la Colonia 10 de Mayo en León

Vecinos de la colonia 10 de Mayo, en León, vivieron momentos de incertidumbre, después de que asesinaran a balazos a una mujer que al abrir la puerta de su casa fue atacada por dos hombres armados, para después darse a la fuga.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas del día, cuando habitantes de la 10 de Mayo, escucharon varias detonaciones de arma de fuego, por lo que al salir a la calle, vieron que de una casa huían dos hombres en una motocicleta.

Al acercarse pudieron notar que la mujer que vivía ahí, fue quien recibió más de cinco impactos de arma de fuego, por lo que de inmediato llamaron a los números de emergencia para reportar el ataque.

Al llegar los elementos de Seguridad Ciudadana de León, de inmediato conformaron el ataque, pidiendo en ese momento, el apoyo de los paramédicos, mientras acordonaban la zona, al mismo tiempo que personal de la Guardia Nacional acudía al lugar.

Asimismo, se inspeccionó el lugar, pues de acuerdo con vecinos, la mujer fue atacada a balazos al abrir la puerta de su casa, mientras que su pareja sentimental no se encontraba en el lugar del ataque.

Mujer fallece mientras recibe atención médica tras ataque a balazos

A los pocos minutos, rescatistas llegaron al lugar y de inmediato brindaron atención médica a la mujer, pero reportaron que debido a los impactos de arma de fuego, ya no contaba con signos vitales, notificando al personal del Semefo.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, hicieron su arribo para comenzar con las indagatorias correspondientes y poder dar con los presuntos agresores, quienes tras el ataque, huyeron de la vivienda en una moto.

