Así se Está Viviendo el Festejo de Santa Fe Klan a la Virgen de Guadalupe en Guanajuato Capital

Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan, festejó en grande a la Virgen de Guadalupe en su casa ubicada en Guanajuato Capital, donde en punto de las 12 de la noche, inició la fiesta que reunión a un mariachi a varias bandas.

Noticia relacionada: Buscan a la Bebé Ayla Julieta, Desapareció en Guanajuato; Activan Alerta Amber

Fue a través de la cuenta oficial de Santa Fe Klan, donde el mismo cantante invitó a sus seguidores a sumarse a este festejo, afirmando que comenzaría en punto de las 12 de la noche y tendría una duración de varias horas.

Los invito a todo a mi barrio desde ahorita, a las 12:00 am, a las mañanitas, y mañana todo el día vamos a tener fiesta en mi calle festejando a mi virgencita”, fue lo que compartió el rápido guanajuatense en sus redes sociales.

Horas después de realizar esta publicación, el cantante de Guanajuato comenzó con los preparativos, para que en punto de las 12 de la noche, comenzará la fiesta con el apoyo de una banda de guerra frente al altar que tiene en la casa de sus papás.

Con el paso de los minutos, poco a poco, seguidores y amigos del rapero, comenzaron a llegar a su calle, donde ya había un gran ambiente, rodeado de puestos de comidas, además de grupos que se preparaban para tocar en esta fiesta.

Festejo de Santa Fe Klan dura varias horas en la calle de su casa en Guanajuato

Confirme las horas pasaron, los cohetes y la música se hicieron más presentes, donde varias bandas de música también se sumaron a este festejo, donde con temas tradicionales pusieron a bailar a los cientos de personas asistentes.

De igual manera, también se contó con la presencia de una estudiantina, quien también dio un toque especial a la fiesta que organizó Santa Fe Klan en honor a la Virgen de Guadalupe, donde de acuerdo en sus redes sociales, el festejo aún continuaba después de las 6 de la tarde.

Historias recomendadas:

NLD