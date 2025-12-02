Balean a Motociclistas Cuando Iban a Descansar a Casa en Celaya; Hay un Fallecido y Una Herida
Una mujer y un hombre que iban en una moto, fueron atacados a balazos en la avenida Transportistas cuando iban a descansar a casa. Él Fallece en el lugar.
Una pareja de motociclistas que se dirigía a su casa para descansar, fue atacada a balazos en la avenida Transportistas, en Celaya, por hombres que también iban en una moto. En el lugar, el conductor falleció y ella se encuentra grave.
De acuerdo a informes de las autoridades de Celaya, el hombre y la mujer que iban en la moto, estaban a unos kilómetros por llegar a casa, cuando otros hombres abordo de una motocicleta se les emparejaron en la avenida.
En cierto momento, uno de los hombres sacó de entre sus pertenencias un arma, para sin mediar palabra, comenzar a dispararles en repetidas ocasiones, acción que provocó que el conductor de la otra moto, perdiera el control de la unidad.
Ante ello, los agresores, tras cometer su objetivo, se dieron a la fuga, mientras que la pareja debido a los impactos de arma de fuego, derrapó para después chocar contra un objeto fijo, ante la mirada de testigos que se encontraban en la zona.
Tras el ataque, automovilistas que también vieron lo ocurrido, llamaron de inmediato a los números de emergencia para reportar los hechos, mientras que vecinos de la zona trabajan de auxiliar al hombre y a la mujer.
Impactos de bala le quitan la vida al conductor de la moto en Celaya
Los primeros en llegar fueron policías municipales, quienes al confirmar los hechos, pidieron el apoyo de los paramédicos, al mismo tiempo que llegaba personal de la Guardia Nacional para implementar un operativo en la zona.
Al llegar los rescatistas, brindaron atención médica a los heridos, pero desafortunadamente, el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que la mujer fue valorada y estabilizada para ser trasladada a un hospital para recibir atención médica.
NLD