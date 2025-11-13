Atacan a Balazos a una Abuelita en Misiones de la India en León; la Reportan Grave

Una mujer de la tercera edad que se encontraba descansando en su casa en la colonia Misiones de la India, en León, fue agredida a balazos por hombres que entraron a su vivienda para después darse a la fuga.

Te podría interesar: Buscan a la Bebé Ayla Julieta, Desapareció en Guanajuato; Activan Alerta Amber

Los hechos ocurrieron minutos después de las 2 de la tarde, cuando una mujer que descansaba a su casa escuchó que tocaron a su puerta, por lo que se paró para abrir y ver quien llamaba desde afuera.

Al abrirla, hombres armados le dispararon a la abuelita en varias ocasiones para después darse a la fuga en la motocicleta que habían llegado, mientras que vecinos al escuchar los disparos salieron a la calle para ver que ocurría.

Ahí, al ver a la mujer de la tercera edad, gravemente herida en el suelo, de inmediato llamaron a los números de emergencia para solicitar el apoyo de los policías, así como de los paramédicos de la Cruz Roja.

Los primeros en llegar a la escena del ataque, fueron policías municipales, quienes al ver a la mujer herida, confirmaron el llamado a los rescatistas, mientras que elementos de la Guardia Nacional realizaban un operativo en la zona.

Abuelita es Traslada Grave al Hospital Mientras Buscaban a los Agresores

Al llegar los paramédicos, de inmediato brindaron atención médica a la mujer de la tercera edad, a quien lograron estabilizarla para después trasladarla al hospital más cercano, donde se reportaba su estado de salud grave.

Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato llegó también a la zona del ataque para comenzar con las indagatorias correspondientes, mientras vecinos veían lo que acababa de suceder.

Historias recomendadas:

NLD