Motociclistas Atacan a Balazos a Tres Personas en Calles de San Miguel de Allende; Uno Falleció

Tres personas que convivían y que caminaban por las calles del Barrio de Las Cuevitas, en San Miguel de Allende, fueron atacadas a balazos por hombres armados que tras cometer su objetivo, huyeron del lugar.

De acuerdo a informes de las autoridades del Estado y del Municipio de San Miguel de Allende, el ataque ocurrió alrededor de las 11 de la noche, cuando dos hombres y una mujer caminaban sobre las calles del conocido barrio.

En cierto momento, a los hombres se les acercó dos hombres armados a bordo de una motocicleta, quienes al estar de frente, uno de ello, sacó un arma para dispararles en repetidas ocasiones.

Las tres personas fueron heridas por los impactos de bala, mientras que vecinos al escuchar los disparos salieron y vieron sobre el suelo a los dos hombres y a la mujer, por lo que no dudaron en llamar a los números de emergencia.

Los primeros en llegar a la escena del ataque, fueron policías municipales, quienes al confirmar los hechos, pidieron el apoyo de los paramédicos, quienes a su arribo, de inmediato brindaron atención médica.

Trasladan graves a dos personas, uno fallece en Las Cuevitas

Desafortunadamente, uno de los lesionados, ya no presentaba signos vitales, mientras que otro hombre y la mujer, fueron estabilizados y trasladados al hospital más cercano para que recibieran atención médica.

Después de un par de minutos, al lugar llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, al igual que la Semefo, quienes acordonaron la zona para comenzar con las indagatorias correspondientes y dar con los agresores.

