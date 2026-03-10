Atacan a Balazos a Dos Hombres Mientras Convivían en León, Guanajuato
Dos hombres que estaban conviviendo afuera de un domicilio en calles de la colonia Valle de Señora en León, Guanajuato, fueron atacados a balazos.
La noche de este lunes 9 de marzo, dos hombres fueron víctimas de un ataque armado en la colonia Valle de Señora en León, Guanajuato.
Fue en el andador Físicos esquina con la calle Litio donde las víctimas se encontraban al exterior de una vivienda.
Hombres armados les dispararon sin mediar palabra
Al parecer estaban conviviendo y consumiendo bebidas, cuando sujetos armados llegaron al lugar abrieron fuego directamente contra ellos en distintas ocasiones.
Tras la agresión, los dos hombres resultaron con lesiones por disparos de arma de fuego, movilizando a los servicios de emergencia y autoridades policiales.
Las víctimas fueron trasladadas graves a un hospital
Paramédicos arribaron al lugar en donde encontraron a las víctimas con impactos de arma de fuego.
Ambos fueron trasladados de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada, ya que presentaban heridas de gravedad.
Autoridades municipales no han reportado personas detenidas en relación con este hecho delictivo.
Redacción N+
JIPV