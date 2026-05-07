Dos Muertos y Dos Lesionados Dejó un Ataque a Balazos en Salamanca, Guanajuato

La tarde del pasado miércoles 6 de mayo se registró un ataque armado en calles de la colonia Ampliación Las Rosas en Salamanca, Guanajuato. De acuerdo a vecinos, hombres armados llegaron al domicilio donde comenzaron a disparar en contra de sus habitantes, impactando a varias personas.

Vecinos denunciaron los hechos pidiendo apoyo de las autoridades

Tras el ataque, testigos llamaron al número de emergencias 911 para pedir el apoyo de integrantes de distintas corporaciones de seguridad y rescate. Al llegar, policías y paramédicos, comenzaron con las labores de atención a los heridos y el acordonamiento de la zona. Socorristas confirmaron la muerte de dos personas, informando a personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Se desconocen las identidades de los fallecidos

Los cuerpos fueron levantados y trasladados a un anfiteatro a que se les practicara la necropsia de ley y determinar sus identidades y causas de muerte. Entre martes y miércoles se han registrado 6 víctimas fatales por ataque armados y dos personas lesionadas en Salamanca, Guanajuato.

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Redacción N+

JIPV