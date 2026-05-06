Motociclista Mata a Balazos Hombre Frente al Dueño de una Tienda en Villa de Flores en León

Un hombre que había acudido a una tienda para comprar algunos artículos para su casa, fue asesinado por un motociclista que entró al local y le disparó en repetidas ocasiones en la colonia Villa de Flores, en León, Guanajuato.

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De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron minutos después de las 6 de la tarde, cuando Luis, de 33 años, había acudido a la tienda para realizar una compra, para después regresar a su casa.

Pero cuando se encontraba en el local, a los pocos segundos, dos hombres en una motocicleta llegaron al lugar, de la cual, uno de ellos se bajó y entró a la tienda al parecer usando el casco, para ubicar a Luis.

Al estar frente a su objetivo, el motociclista sacó un arma de entre sus pertenencias, para después dispararle en repetidas ocasiones hasta dejarlo en el suelo, gravemente herido, al mismo tiempo que salía de la tienda.

En ese momento, el dueño del local, así como clientes, al escuchar las detonaciones, trataron de ponerse a salvo, hasta que vieron al agresor huir, no dudaron en llamar a los números de emergencia.

Agresores huyen en moto tras asesinar a Luis

En cuestión de minutos, varias patrullas llegaron a la tienda, ubicada sobre el Bulevar Fray Daniel Mireles, quienes el ver grave al hombre, pidieron al apoyo de los paramédicos, quienes al llegar poco pudieron hacer, pues ya no contaba con signos vitales.

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional, implementaron un operativo en la zona sin tener resultado positivo, al mismo tiempo que acordonaban la zona del ataque en espera del personal de la Fiscalía y del Semefo, quienes comenzaran con las indagatorias correspondientes.

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