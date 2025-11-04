Bloqueos en Carreteras de Guanajuato Hoy, 4 de Noviembre 2025: ¿Dónde Cerraron?

Grupos de Campesinos de Guanajuato bloquearon de nueva cuenta carreteras y autopistas del estado con la finalidad de tener precios justos en el maíz, esto a una semana de que realizan también bloqueos en la zona del Bajío.

En el tramo de León - Aguascalientes, a la altura de Santa Rosa Plan de Ayala desde temprana hora comenzaron a llegar varios tractores con la finalidad de realizar un bloqueo, siendo después de medio día que cumplieron su palabra y al no tener una respuesta, optaron por cerrar el paso.

Es importante mencionar, que horas antes, los agricultores habían dado a conocer que de no tener una respuesta por parte del Gobierno Federal y de Guanajuato, nuevamente se unirían en ciertos puntos del estado para realizar bloqueos.

Fue a penas hace unos días que grupos de campesinos realizaron bloqueos en carreteras de Guanajuato por más de 24 horas, incluso en la autopista de León a Celaya, cerraron el paso por más de 4 días, lo que representó una gran afectación al transporte en esta zona del país.

Hasta el momento, no se ha informado si podrían registrarse más bloqueos en otros puntos de Guanajuato.

