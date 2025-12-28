Buscan a Eithan Alexander, en Salamanca; Emiten Alerta Amber

Familiares del pequeño Eithan Alexander Mora Cornejo piden el apoyo de la ciudadanía para la localización el menor de 1 año de edad, quien desapareció el pasado 16 de diciembre del año en curso en el municipio de Salamanca, Guanajuato.

Han sido los mismos familiares, quienes han pedido a las autoridades municipales de Salamanca, como del Gobierno del Estado el apoyo para poder dar con el paradero del menor de edad.

De acuerdo al reporte de las autoridades de Guanajuato, el pequeño Eithan Alexander Mora Cornejo salió de su casa en compañía de su papá el pasado 16 de diciembre, pero conforme pasaron las horas, la mamá del menor ya no tuvo comunicación con ambos.

Ante ello, los familiares y amigos de la mamá, comenzaron a través de las redes sociales y con conocidos a tratar de saber de la ubicación de ambos, pero por varias horas, no tuvieron algún resultado positivo.

De esta manera y con el paso de las horas al no tener algún tipo de respuesta, de inmediato procedieron a las autoridades municipales, quienes se sumaron también a la búsqueda del papá como de Eithan Alexander Mora Cornejo.

Emiten ficha de Alerta Amber para la localización de Eithan Alexander

Asimismo, las autoridades de Salamanca, también se pusieron en contacto con personal de Gobierno del Estado de Guanajuato, con la finalidad de que se emitiera una ficha de búsqueda del pequeño de 1 año de edad.

De esta manera, se emitió una ficha de búsqueda de Alerta Amber, la cuál se divulgó en todas las dependencias del país, con la finalidad de saber del paradero del Eithan Alexander, donde afirman sus familiares, que temen por su integridad.

