Ramsés Israel Neftalí Sale de Casa en León y Desaparece; Activan Ficha de Búsqueda

Autoridades municipales de León junto con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato trabajan en coordinación para dar con el paradero de Ramsés Israel Neftalí, de 32 años de edad, quien desapareció el pasado 16 de noviembre.

De acuerdo al boletín de búsqueda, los familiares de Ramsés Israel Neftalí, salió de su casa el pasado 16 de noviembre, pero después de un par de horas, fue extraño que no regresara a su casa, acción que comenzó a alertar a sus seres queridos.

Momentos más tarde, fueron sus mismos familiares, quienes a través de las redes sociales y con sus amigos, comenzaron a preguntar por él, con la finalidad de tener noticias sobre su paradero, ya que tampoco contestaba el celular.

Desafortunadamente, no tuvieron respuesta positiva, por lo que con el paso de las horas, no dudaron en llamar a los números de emergencia para reportar sobre su desaparición, pues aún no tenían alguna información sobre él.

Mientras tanto, su familia y amigos también se sumaron a las labores de búsqueda y en las redes sociales comenzaron a difundir su imagen con la finalidad de poder conseguir cualquier tipo de información.

Autoridades estatales emiten ficha de búsqueda de Ramsés Israel Neftalí

Ante ello, fueron autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, en conjunto con la dependencia de Seguridad y Paz, que sacaron una ficha de búsqueda con datos importantes de Ramsés Israel Neftalí.

De acuerdo a información otorgada por sus familiares, Ramsés Israel Neftalí, de 32 años, salió de su casa vistiendo un pantalón negro con manchas de pintura, botas de trabajo negras y una camiseta de cuello de manga corta.

