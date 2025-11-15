Caen Globos Aerostáticos Durante el Festival del Globo en León, Guanajuato

Durante el segundo día del Festival Internacional del Globo en León, dos globos aerostáticos descendieron sobre principales avenidas de la ciudad; uno de ellos, en la avenida de Paseo del Moral, y otro más, sobre el bulevar Morelos.

Los hechos ocurrieron en el transcurso de la mañana, donde se realizó el tradicional vuelo de los globos aerostáticos en el Parque Metropolitano, de León, pero dos de estos globos tuvieron que aterrizar sobre principales avenidas de la ciudad.

En ambos casos ciudadanos lograron captar el momento en el que los globos aerostáticos cayeron lentamente sobre el pavimento, mientras que personas que se encontraban en el lugar ayudaban a que aterrizaran sanos y salvos los pasajeros.

Uno de los globos aerostáticos cayó sobre la avenida Paseo del Moral, una de las más transitadas de León, donde se puede ver como cae de forma brusca en un principio, mientras que automovilistas detenían su paso.

En cuestión de segundos el globo cayó sobre el pavimento, mientras que los encargados llegaban y ayudaban en las maniobras para controlarlo y poner a salvo a los tripulantes que venían dentro de la canastilla.

Cae globo en el bulevar Morelos y ciudadanos ayudan

Minutos después, otro globo también cayó sobre el pavimento, siendo el bulevar José María Morelos de León, donde tendría que realizar el piloto un aterrizaje forzoso, pero aquí, los ciudadanos presentes tuvieron que ayudar.

En ambos casos, tanto los pilotos, como tripulantes lograron estar a salvo, contando siempre con el apoyo de quienes era testigos de estos aterrizajes de los globos, mientras que los automovilistas también frenaban su paso para que todo saliera correctamente.

