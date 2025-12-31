Cortan 40 Centímetros de las Vías del Tren en Cortazar; Operador lo Detecta a Tiempo

Autoridades de la empresa Ferromex y de Guanajuato lograron detectar a tiempo que un grupo de hombres presuntamente lograron cortar un tramo de la vía del tren a la altura del municipio de Cortazar, Guanajuato.

Lo anterior se informó que tuvo presuntamente como finalidad que el tren se descarrilara o se frenara para poder robar la mercancía que llevaba, pero esto no fue posible gracias a la pronta respuesta de las autoridades de Guanajuato.

Fue el mismo, secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, quien compartió que el incidente fue detectado oportunamente gracias a la pericia del maquinista, lo que evitó un accidente de mayores consecuencias y que el tren se saliera de las vías.

De igual manera, indicó que el daño consistió en un corte aproximado de 40 centímetros en uno de los rieles con la finalidad de que presuntamente se descarrilara, pero el operador del tren logró reducir la velocidad de la máquina para atravesar este pedazo sin que se registrara algún incidente.

La información que tenemos es efectivamente que sí hubo un intento; afortunadamente no les funcionó. Cortaron una parte del riel, un aproximado de 40 centímetros y, gracias a la pericia del operador, redujo la velocidad y logró pasar el tren...”, destacó el funcionario estatal.

Empresa ferroviaria interpone denuncia ante este hecho

Por su parte, también se informó que la empresa Ferromex al tener conocimiento de esto, nuevamente interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes comenzarán con las indagatorias correspondientes.

Ante el momento, las autoridades no han dado a conocer si hay personas detenidas de este hecho, pero sí confirmaron que se usó una máquina especial para poder cortar 40 centímetros de la vía del tren.



