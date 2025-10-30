¿Cuál Será el Horario que Tendrán los Panteones en León para el Día de Muertos?

Todo está listo para que este 1 y 2 de noviembre, los panteones de la ciudad de León y de diferentes partes de Guanajuato reciban a miles de personas como parte de la tradición del Día de Muertos y así puedan visitar a sus difuntos.

Por su parte, en León, el director de Salud Municipal, Juan José Bustamante Noriega, compartió que para los días 1 y 2 de noviembre se espera una afluencia de aproximadamente 160 mil personas a los 9 panteones municipales de León.

Asimismo, se informó que en estas fechas, los panteones con mayor afluencia son los de San Nicolás y el Norte Trojes, donde se espera un aumento de entre el 10 y 15 por ciento más de visitantes en comparación del 2024.

Es importante mencionar que año con año, miles de personas acuden a los panteones como: el Municipal, el San Sebastián, Panteón Delta y Jardines de León, entre otros, están listos para recibir y atender a los visitantes.

De igual manera, en otros municipios como Celaya, Irapuato y Salamanca, además de León, las autoridades se encuentran listas para apoyar a la ciudadanía con operativos y vigilancia en los alrededores, con la finalidad de tener saldo blanco.

¿Cuál será el horario de los panteones en Guanajuato en este Día de Muertos?

En el municipio de León, los horarios de todos los panteones municipales será de 10 de la mañana a 6 de la tarde, donde las autoridades informaron que está prohibido el consumo de alimentos y de las bebidas alcohólicas.

Por su parte, en Celaya, María San Juan Espinosa Bolaños, directora de Servicios Municipales, informó que los panteones municipales estarán abiertos desde las 8:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

De igual manera, en Guanajuato Capital, estos recintos abrirán el 1 de noviembre desde las 8:00 de la mañana, y permanecerán abiertos hasta las 8:00 de la noche del día 2, con horario corrido.

Para finalizar, en Irapuato, durante el 1 y 2 de noviembre, los panteones abrirán en horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde aproximadamente.



Historias recomendadas:

NLD