Feria de León 2026: Confirman que Habrá Entrada Gratis Durante Dos Días, ¿Cuáles Son?

A unas horas de que se lleve a cabo la inauguración de la Feria Estatal de León 2026, organizadores dieron a conocer que se tendrá, en dos días, acceso gratuito para quienes acudan a las instalaciones.

Fueron las autoridades del Gobierno de Guanajuato, quienes informaron sobre esta decisión con la finalidad de apoyar la economía de la ciudadanía, por lo que uno de los días de acceso gratuito será el de la inauguración, la cual será el 9 de enero.

De igual manera, se informó que se otorgó un día adicional de acceso gratuito, siendo este el próximo 20 de enero, en el marco de la conmemoración del 450 aniversario de la fundación de la ciudad.

Es importante mencionar que también se informó que la Feria Estatal de León 2026 proyecta recibir más de 6 millones de visitantes, quienes podrán conocer y disfrutar la riqueza cultural, gastronómica y productiva del estado a través de espacios estratégicos como el Pabellón Guanajuato ¡Sí Sabe!.

Para esta edición, los asistentes podrán disfrutar de acceso libre al Foro de la Gente, con 14 conciertos, así como zonas de acceso gratuito para espectáculos de talla internacional como Disney: Donde Nacen los Sueños, Illusion on Ice y el Circo Roberts.

Estas son las actividades y conciertos que habrá en la Feria de León

Otro de los atractivos para esta edición es que se tendrá el espectáculo de luz y sonido Solareón, protagonizado por un gigantesco León que conmemora los 450 años de la ciudad, además de múltiples espectáculos y presentaciones que se desarrollan a lo largo de la feria, consolidando a la Feria Estatal de León como la mejor feria familiar de Latinoamérica.

Este evento comenzará el viernes 9 de enero y será hasta el 4 de febrero que abrirá sus puertas, donde también habrá un gran repertorio musical, donde se contará con artistas como el DJ Tiesto, Zoe y varias bandas como la MS, Alejandro Fernández y Pancho Barraza.

