Guadalupe Rosas, de 15 Años, Sale de Casa y No Regresa en Salvatierra; Emiten Ficha de Búsqueda

Fue el pasado 4 de enero que familiares de la pequeña Guadalupe Rosas Rodríguez, vieron por última vez a la menor de 15 años, quien hasta el día de hoy se encuentra como desaparecida en Salvatierra, Guanajuato.

De acuerdo a información brindada por sus familiares a las autoridades, fue el pasado 4 de enero del 2026, cuando Guadalupe Rosas salió temprano de su casa, ubicada en la colonia Progreso, en el municipio de Salvatierra.

Pero sus familiares, notaron que después de varias horas, la menor de edad, no regresaba a casa, por lo que esto les alarmó y comenzaron a investigar con amigos cercanos, si sabían algo sobre el paradero de Guadalupe Rosas.

Desafortunadamente, sus familiares no tuvieron respuesta positiva, por lo que también se sumaron amigos de Guadalupe Rosas, quienes a través de las redes sociales comenzaron a preguntar si tenían conocimiento sobre la menor de edad.

Al llegar la noche, sus papás optaron por llamar a los números de emergencia, con la finalidad de pedir apoyo y ayudar a buscar a Guadalupe Rosas, quien ya no contestaba las llamadas al celular.

Al no regresar a casa, autoridades emiten ficha de búsqueda sobre Guadalupe Rosas

Al tener las autoridades municipales conocimiento sobre la desaparición de Guadalupe Rosas, de inmediato aplicaron protocolos de búsqueda para poder dar pronto con su localización, pero esto no se pudo.

Ante ello, también pasaron la información a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes elaboraron una ficha de búsqueda para ser distribuida a nivel nacional con la finalidad de tener noticias de Guadalupe Rosas, quien fue vista por última vez vistiendo una blusa negra y un pantalón de mezclilla azul con unos tenis color blancos.

