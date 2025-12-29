Guadalupe Sale de Casa y No Regresa; Autoridades Emiten Ficha de Búsqueda

Familiares y amigos de Guadalupe Sánchez Picón piden el apoyo de la ciudadanía para dar con paradero de la mujer, quien salió de su casa y se le vio por última vez en Dolores Hidalgo, pero ya no regresó.

De acuerdo a información brindada por parte de la Secretaria de Seguridad y Paz en Guanajuato, los hechos ocurrieron el pasado 19 de diciembre, cuando Guadalupe salió de su casa, afirmando que regresaba en un rato más.

Fueron sus mismos familiares, quienes informaron que ese día, vieron salir a Guadalupe, de 55 años de edad, pero conforme pasaron las horas, perdieron todo tipo de comunicación con ella, ya que no respondía su celular.

Con el paso de las horas, la angustia fue en aumento entre sus familiares, pero lo que detonó la alarma, fue que Guadalupe no regresaba a casa, hecho que provocó que en su casa, comenzaran a preguntar sobre su paradero.

De esta manera, familiares y amigos, comenzaron a buscarla a través de las redes sociales, pero desafortunadamente no tuvieron respuesta positiva, por lo que no dudaron en llamar a las autoridades de Seguridad de Dolores Hidalgo.

Autoridades del Estado emiten ficha de búsqueda para encontrar a Guadalupe

Después de varias horas, los familiares al contactar a las autoridades, estas iniciaron con una campaña de búsqueda para después también informar al personal de la Fiscalía del Estado de Guanajuato.

Las autoridades en conjunto realizaron una ficha de búsqueda con los datos que la familia brindó, donde se destaca que Guadalupe había salido de casa con un pants negro, camisa, negra y chamarra azul, calzando tenis color rosa.

