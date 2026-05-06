Banda que Robaba a Cuentahabientes fue Detenida en Irapuato; Tres son Peruanos

En Irapuato, Guanajuato fue detenida una banda dedicada al robo a cuentahabientes tras un reporte al c4 de un vehículo sospechoso en una sucursal bancaria. Por lo que elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar donde detuvieron a 4 personas de las cuales tres son de origen peruano.

Los delincuentes dentro de un banco intentaron robar a una persona

Dos de ellos ingresaron a la sucursal ubicada en avenida Independencia y Las Arboledas, amagaron con un arma a su víctima y le exigieron retirar el dinero. Pero no lograron su cometido por lo que huyeron junto con sus cómplices en un auto. El vehículo fue ubicado y detenido en el bulevar Esperanza.

Carlos, Edu y Manuel son de origen peruano, se les aseguró una pistola de plástico

Los detenidos fueron identificados como Luis Alberto N, así como de Carlos Alberto N, Edu Brandon N y segundo Manuel N, alias “Güero”, estos tres de origen peruano. A los detenidos se les aseguró una pistola de plástico color negro, 20 tarjetas de débito de diferentes instituciones bancarias, una terminal bancaria, tres teléfonos celulares y un vehículo.

Te podría interesar: Transeúntes Hallan Restos Humanos en un Predio en la Colonia Paseos de Las Torres en León

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV