Detienen a Hombres que Intentaban Robar a un Cuentahabiente en León; Logra Llamar al 911

Un hombre que acababa de salir del banco, notó a los pocos metros de avanzar en su vehículo que era perseguido por tres personas a bordo de una camioneta color rojo, por lo que llamó a la policía y tras una persecución, lograron detenerlos.

Te podría interesar: Buscan a la Bebé Ayla Julieta, Desapareció en Guanajuato; Activan Alerta Amber

Los hechos ocurrieron de acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de León, cuando el cuentahabiente había salido de la Sucursal de la Oriente Anaya tras hacer un retiro, para después subirse a su auto e irse del lugar.

Pero a los pocos metros, notó que del mismo lugar una camioneta roja había salido también, por lo que se le hizo raro y trató de perderla en el camino, pero el conductor del vehículo continuaba tras de él.

Ante ello, el cuentahabiente no dudó en llamar a los números de emergencia para reportar que estaba siendo perseguido al salir del banco, por lo que en cuestión de minutos, varios policías lograron ubicarlo a él junto con la camioneta que lo seguía.

Por su parte, el conductor de la camioneta roja, al ver que ahora eran perseguidos, trataron de darse a la fuga por diferentes calles y bulevares de León, lo que provocó una mayor movilización por parte de los elementos de Seguridad.

Logran detener a los presuntos ladrones en el bulevar Escobedo en León

Al llegar a uno de los bulevares más transitados, el conductor de la camioneta roja no tuvo salida y fue detenido por la policía, quien al parar su marcha, obligó a bajarlo, notando que también con él venían dos personas más.

Al realizar una inspección de rutina, las autoridades lograron encontrarles un arma de fuego con cartuchos, así como 5 celulares, que junto con la camioneta roja fue asegurado para presentarlo a las autoridades correspondientes.

Historias recomendadas:

NLD