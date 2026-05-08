Tres Personas Fueron Detenidas y Más de 18 Mil Dosis de Narcóticos en Silao

Durante una intervención que se llevó a cabo por parte de elementos de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno se logró la detención de tres presuntos delincuentes.

Más de 18 mil dosis de narcóticos, entre ellas metanfetamina, cocaína y marihuana, fueron aseguradas por la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Granvilla, del municipio de Silao.

Victor, Alejandro y Brian fueron los detenidos por los hechos

Durante la intervención realizada de manera coordinada entre con la Fiscalía General del Estado, elementos de la Defensa y la Guardia Nacional, fueron detenidos Víctor Javier “N”, Alejandro “N” y Brian Paul “N”.

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Además, se decomisaron tres armas de fuego cortas, cartuchos de uso exclusivo del ejército y un reptil con características de caimán, cuya posesión constituye un delito contra la biodiversidad.

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Redacción N+

JIPV