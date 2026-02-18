Encuentran 33 Cuerpos y 43 Restos Óseos en Franco de Tavera en Juventino Rosas, Guanajuato

La comunidad Franco Tavera ubicada al sureste del municipio Santa Cruz de Juventino Rosas, ha sido descubierta como una de las fosas clandestinas más grandes de los últimos tiempos en Guanajuato.

Hasta el momento, de manera oficial por parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se han encontrado 33 cuerpos y 43 restos óseos.

Madres buscadoras hicieron el hallazgo en pozos de agua

Los hallazgos fueron realizados por colectivos de mujeres buscadoras de la región en pozos de agua con una profundidad de hasta 180 metros.

La Fiscalía General del Estado, en el apartado de “hallazgos” de su página web, informó sobre 23 identificaciones en total, 21 mediante genética y dos por análisis de la información, con fecha al 16 de febrero del 2026.

Hasta el momento quedan 10 perfiles genéticos sin identificar.

No es la única fosa que se ha encontrado en Juventino Rosas

Sin embargo, no es la única comunidad de Juventino Rosas con altos índices de hallazgos forenses.

En ejido de San Antonio de Maravillas se han encontrado 29 cuerpos y 30 indicios, que puede ser desde una extremidad hasta la mitad de un cuerpo.

Los terrenos de cultivo de San Antonio de Morales también cobraron relevancia durante los primeros días de este 2026, donde se han encontrado de forma oficial un total de seis individuos y seis restos.

