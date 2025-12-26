Dentro de Bolsas de Plástico fue Hallado un Hombre en León, Guanajuato
Un hombre dentro de bolsas de plástico fue localizado en la colonia Las Mandarinas en León, Guanajuato la tarde del pasado jueves.
Habitantes de la colonia Las Mandarinas en León, Guanajuato detectaron un bulto tirado en un predio abandonado.
Fue la tarde del pasado jueves cuando transeúntes de la zona llamaron a la Central de Emergencias 911 para denunciar el hallazgo.
Autoridades acordonaron la zona para investigar los hechos
Integrantes de diversas corporaciones arribaron al lugar para confirmar el reporte.
Por lo que tuvieron que acordonar la zona para evitar la contaminación de evidencias y pudieran trabajar los agentes estatales.
La víctima es un hombre de quien se desconoce su identidad
Encontrando a un bulto envuelto en bolsas de plástico, dando a conocer los hechos a elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
Después de algunas horas de trabajos en la zona, el cuerpo fue levantado por personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para llevarlo a Guanajuato a realizarle la necropsia de ley.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona encontrada, solo se dio a conocer que los restos pertenecen a un hombre.
