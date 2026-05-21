Dos Cuerpos Localizados Dentro de un Pozo en San José de La Calera en San Francisco del Rincón

Alrededor de las 10:00 de la mañana se llevó a cabo la localización de varios cuerpos dentro de un pozo en la comunidad de San José de La Calera en San Francisco del Rincón. Integrantes de colectivos de búsqueda estaban trabajando en un pozo de la comunidad señalada en donde fueron dos personas las encontradas sin vida.

Autoridades aseguran el pozo donde se encontraron los cuerpos

Tras el hallazgo, se informó a las autoridades estatales de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato, quienes arribaron al lugar. La zona fue acordonada por elementos de diversas corporaciones de seguridad, municipales, estatales y federales.

Fiscalía de Guanajuato confirma el hallazgo de los colectivos de búsqueda

Personal de la FGE confirmó el hallazgo y coordinó las labores de extracción de los restos, cuyo sexo y condiciones aún se desconocen. Finalmente, los cadáveres fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizar los estudios correspondientes.

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Redacción N+

JIPV