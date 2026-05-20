Roban Camioneta con Mercancía en León, Guanajuato

Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato informaron a través de su cuenta oficial la recuperación de una camioneta tipo estaquitas que había sido robada con mercancía con un costo superior a los 100 mil pesos.

Nota Relacionada: Roban a Mujeres Más de 100 Mil Pesos Dentro del Banco en Celaya Guanajuato

De acuerdo a la dependencia de Seguridad de Guanajuato, los hechos ocurrieron a la comunidad Puerta de San Germán en San Francisco del Rincón, cuando los uniformados vieron a lo lejos una camioneta a un costado del camino.

Al acercarse al vehículo, notaron que no había nadie al interior, por lo que de inmediato pidieron el apoyo de la Policía Estatal de Caminos, así como de la Guardia Nacional, quienes al llegar resguardaron la zona.

Con el paso de los minutos, optaron por supervisar la camioneta, notando que sus registros que contaba con reporte de robo desde el pasado 6 de mayo en el municipio de León, Guanajuato, por lo que se notificó de su hallazgo.

Ahí, los uniformados también realizaron un recorrido por la zona con la finalidad de encontrar indicios sobre los responsables de cometer el robo y del porque abandonaron la camioneta a la mitad del camino.

Camioneta robada traía la mercancía robada en León

De igual manera, al checar lo que traía la camioneta, notaron que también estaba la mercancía que fue reportada en el mismo robo y lo cual haciende a la cantidad de más de 100 mil pesos.

Dentro de la camioneta fueron encontradas cerca de 50 cajas con portacables utilizados en instalaciones de telefonía, además de diversos artículos de ferretería, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes.

Historias recomendadas:

NLD