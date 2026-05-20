Aseguran 60 Mil Litros Huachicol en Carreteras de Guanajuato; Hay Dos Detenidos

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), en coordinación con la Policía Estatal de Caminos, lograron el aseguramiento de 60 mil litros de huachicol, los cuales se encontraban en dos pipas, una en Celaya y la otra en Apaseo el Grande.

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De acuerdo a la dependencia de Seguridad del Estado, informó a través de su cuenta oficial, que los hechos ocurrieron en carreteras de Guanajuato, donde gracias a operativos de rutina, se logró con el aseguramiento del huachicol.

De acuerdo a los hechos, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado informaron uno de los aseguramientos, se logró primero en la carretera de Apaseo el Grande, donde los uniformados vieron al conductor de una pipa, actuar de forma sospechosa.

Esto llamó la atención de los elementos de Seguridad, quienes le dieron alcance y le pidieron que se frenara, con la finalidad de realizar una inspección de rutina, donde desafortunadamente no pudo comprobar la procedencia de los 40 mil litros de combustible que transportaba.

Aseguran el huachicol y logran asegurar otra pipa en Celaya

Ante ello, los elementos de la FSPE de inmediato detuvieron al conductor, quien junto con los miles de litros de gasolina serán presentados ante las autoridades correspondientes para que lleven su caso.

Horas después, en Celaya, otro operativo también logró la detención de un conductor más que manejaba una pipa con 20 mil litros de huachicol, quien tampoco pudo comprobar la procedencia del combustible, por lo que también fue asegurado.

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