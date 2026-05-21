Ataque Armado Deja Un Muerto y Una Mujer Herida Dentro de Un Negocio de Comida en Irapuato

La noche del pasado miércoles 20 de mayo, se registró un ataque armado a dos personas en el interior de un negocio de comida en Irapuato, Guanajuato. Fue sobre la calle 22 de abril en la colonia Ernesto “Che” Guevara donde se encontraban un hombre y una mujer dentro del local, cuando los balearon.

Lesionada fue trasladada por sus medios a un hospital de Irapuato

Tras el ataque, testigos y familiares subieron a la mujer lesionada a un vehículo para trasladarla a un hospital del municipio. Mientras otros habitantes llamaban a la Central de Emergencias 911, para denunciar los hechos y pedir el apoyo de la Policía Municipal. Dentro del comercio, el hombre aparentemente ya no presentaba signos vitales, siendo paramédicos que acudieron al reporte quienes lo confirmaron.

Víctima fatal se dedicaba al Tarot y lectura de cartas

Elementos de Seguridad Pública Municipal acordonaron el área para que se realizaran las investigaciones pertinentes. De acuerdo a testigos y lugareños, el hombre fallecido se dedicaba a la lectura de cartas y Tarot, familiares lo identificaron. Personal del Servicio Médico Forense se llevó el cuerpo para practicarle la necropsia de ley en Guanajuato, Capital y así determinar las causas exactas de muerte.

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Redacción N+

JIPV