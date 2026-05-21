Presunto Delincuente es Asesinado por Escolta de un Empresario en un Intento de Asalto en León

En León, Guanajuato, el escolta de un empresario aparentemente dedicado al ramo hotelero abatió a un presunto delincuente durante un intento de asalto registrado la noche de este miércoles en la colonia Arbide.

Presunto delincuente muere en intento de asalto en la colonia Arbide

Los hechos ocurrieron sobre la calle Puerto de Málaga, cuando un sujeto con pasamontañas amenazó al conductor con un arma de fuego para obligarlo a descender de su camioneta. En legítima defensa, el chofer disparó contra el agresor, quien intentó huir pero falleció a pocos metros del lugar.

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos arribaron al lugar para brindar atención a las víctimas, siendo socorrido el hombre que estaba tirado en el suelo, sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

Paramédicos confirmaron la muerte del presunto delincuente

Personal médico y de seguridad confirmaron el deceso, localizando, además localizaron un arma de fuego junto al cuerpo del hombre fallecido. Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato recabó indicios balísticos en la escena para las investigaciones correspondientes. Mientras que el conductor quedó en calidad de presentado ante el Ministerio Público para rendir su declaración y determinar su situación jurídica.

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Redacción N+

JIPV