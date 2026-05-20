Paolita Suárez Integrante de Las Perdidas con Wendy Guevara, Choca y Huye en León; Hay un Herido

La noche del pasado martes, en la colonia Héroes de León, Paolita Suárez, reconocida influencer leonesa por ser integrante del conocido grupo de “Las Perdidas" junto a Wendy Guevara, presuntamente se vio involucrada en un accidente vial.

El percance ocurrió después de las ocho de la noche cuando circulaba por el bulevar Cañaveral, donde Paolita Suárez viajaba en su camioneta roja doble cabina, acompañada por otra persona.

Choque con Polita Suárez dejó un lesionado de gravedad y huye del lugar

De acuerdo a testigos, la influencer leonesa no habría alcanzado a frenar, lo que provocó el impactó contra la parte trasera de un camión refresquero. Como consecuencia del choque, un hombre resultó gravemente herido, quien fue trasladado a un hospital.

Testigos afirmaron que Paolita Suárez y su acompañante abandonaron el vehículo destrozado de la parte frontal derecha y con las bolsas de aire activadas, escapando del lugar antes de la llegada de las autoridades viales.

Autoridades confirmaron la pertenencia del auto a Paolita Suárez

Un mando de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León confirmó la propiedad de la camioneta a nombre de Paola Suárez, sin determinar quién la conducía. Trascendió que el lesionado sería familiar o conocido de la influencer.

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Habitantes del lugar auxiliaron al herido y grabaron videos para denunciar lo ocurrido en redes sociales. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud y la ubicación de Paolita Suárez.

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Redacción N+

JIPV